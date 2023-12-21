В Азербайджане насчитывается более 75 тысяч владельцев МСБ в сфере транспорта и складского хозяйства

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 75 тысяч владельцев малого и среднего бизнеса в сфере транспорта и складского хозяйства.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"В частности, хотелось бы отметить, что за последние пять лет количество субъектов МСП, работающих в сфере транспорта и хранения, в 2022 году увеличилось вдвое по сравнению с 2018 годом. Хотелось бы в целом отметить, что опыт Турции изучается в различных направлениях", - подчеркнул он.

По его словам, международные эксперты также отмечают, что в мире транспортно-логистическая инфраструктура создает условия для 3-процентного роста текущего ВВП и привлечения иностранных инвесторов.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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