Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Азербайджанская инвестиционная компания и Demiroren Holding подпишут новое соглашение - Ульви Мансуров

Бизнес Материалы 21 декабря 2023 15:41 (UTC +04:00)
Азербайджанская инвестиционная компания и Demiroren Holding подпишут новое соглашение - Ульви Мансуров

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) и турецкая компания Demiroren Holding в последнюю неделю 2023 года подпишут соглашение о строительстве пяти гидроэлектростанций в Карабахском регионе.

Об этом в четверг Trend сообщил исполнительный директор АИК Ульви Мансуров.

По его словам, стоимость проекта оценена в 15 миллионов долларов США. Он не назвал мощности планируемых к строительству электростанций.

У.Мансуров отметил, что с середины 2023 года АИК реализует с турецким капиталом проект строительства завода по производству лекарств стоимостью 35 миллионов долларов.

Он упомянул, что предприятие строится в Пираллахи и ставит цель производить порядка 70 видов лекарственных препаратов.

У.Мансуров добавил, что фармацевтический завод планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости