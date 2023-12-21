Азербайджанская инвестиционная компания и Demiroren Holding подпишут новое соглашение - Ульви Мансуров

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) и турецкая компания Demiroren Holding в последнюю неделю 2023 года подпишут соглашение о строительстве пяти гидроэлектростанций в Карабахском регионе.

Об этом в четверг Trend сообщил исполнительный директор АИК Ульви Мансуров.

По его словам, стоимость проекта оценена в 15 миллионов долларов США. Он не назвал мощности планируемых к строительству электростанций.

У.Мансуров отметил, что с середины 2023 года АИК реализует с турецким капиталом проект строительства завода по производству лекарств стоимостью 35 миллионов долларов.

Он упомянул, что предприятие строится в Пираллахи и ставит цель производить порядка 70 видов лекарственных препаратов.

У.Мансуров добавил, что фармацевтический завод планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

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