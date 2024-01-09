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В Азербайджане завершен процесс электронизации обязательного страхования

Бизнес Материалы 9 января 2024 13:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершен процесс электронизации обязательного страхования

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Процесс электронизации обязательного страхования в Азербайджане уже завершен.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель Бюро обязательного страхования (ISB) Рашад Ахмедов в ходе панельных дискуссий в рамках Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

По его словам, в 2023 году завершилась электронизация обязательного страхования недвижимости, страхования ответственности этого вида, обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев.

"Проблемы, связанные с электронным приобретением страховых полисов обязательного автострахования, решены. В прошлом году 50 процентов страховых полисов было приобретено в электронном виде. Важные шаги предприняты в отношении выдачи электронных сертификатов. Около 50 тысяч справок отправлено в страховые компании через систему ISB", - отметил он.

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