Активы банковского сектора Азербайджана в 2023 году значительно выросли (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:05)

БАКУ/Trend/ - По первичным данным активы банковского сектора Азербайджана по итогам 2023 года выросли на 4,5 процента по сравнению с показателем на конец 2022 года, достигнув 49,2 миллиарда манатов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в ходе Азербайджанского финансового форума на тему "Достижения и вызовы".

По словам Нуриева, капитализация банковского сектора Азербайджана в 2023 году выросла на 8,4 процента - до 6,1 миллиарда манатов.

"Кредитный портфель банков по сравнению с показателем на конец 2022 года вырос на 18,3 процента и достиг 23,2 миллиарда манатов, а уровень долларизации кредитов снизился до 18,8 процента. По итогам 2023 года объем депозитов и вкладов в банках увеличился на 2,3 процента - до 34,6 миллиарда манатов. В том числе, объем депозитов физлиц равен 12,5 миллиарда манатов, что на 9,2 процента больше показателя на конец 2022 года", - подчеркнул он.

Отметим, что ABA была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная цель ABA - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами ABA являются 23 банка и 6 небанковских организаций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!