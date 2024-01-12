Доля частного сектора в экономике Азербайджана составляет 86,5 процента - Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - Доля частного сектора в экономике Азербайджана составляет 86,5 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Государственно-предпринимательское партнерство: основа устойчивой экономики".

По его словам, в результате проведенных в стране масштабных работ предприниматели стали ведущей силой экономики страны.

"В результате реализации мер государственной поддержки предпринимательства достигнуты важные достижения: развитие государственно-предпринимательских отношений, формирование системы государственного регулирования предпринимательства, создание благоприятных условий для развития предпринимательства. Доля частного сектора в экономике страны составила 86,5 процента, в занятости - 78,1 процента", - отметил М.Мусаев.

Он упомянул, что особое значение имеют реализуемые меры в области расширения государственно-частного партнерства во всех сферах экономики и повышения роли частного сектора в экономическом развитии, в том числе принятие новых законов, основанных на передовом опыте.

"С применением этих законов открылась новая страница как в динамике, так и в качестве инвестиционной деятельности в экономике страны. Сегодня реализация инновационных и приоритетных проектов продолжается в рамках государственно-частного партнерства", - добавил М.Мусаев.

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