Стали известны объемы производства золота на месторождении "Човдар" в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На первой фазе месторождения "Човдар" в Азербайджане добыто 243,4 тысячи унций золота.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, начата добыча на второй фазе месторождения (сульфидной фазе и боковых месторождениях).

"В ближайшей перспективе намечено дальнейшее продление срока действия Човдарского интегрированного участка по переработке (ЧИРУП) с открытием новых месторождений и увеличением ресурсов в регионе", - отметил он.

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