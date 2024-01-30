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В "AzerGold" назвали сумму инвестиций в проект CIL

Бизнес Материалы 30 января 2024 11:46 (UTC +04:00)
В "AzerGold" назвали сумму инвестиций в проект CIL

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В реализацию проекта CIL (Carbon in leach) в Азербайджане инвестировано 380 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

Председатель ЗАО отметил, что средства предоставлены за счет средств, полученных в результате деятельности акционерного общества, не создавая дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

"В зависимости от минералогического состава и металлургических особенностей сульфидных руд удалось повысить степень выделения золота с 50 до 90 процентов и обеспечить экономическую эффективность. При этом был исключен риск переработки сульфидных руд с выходом 50 процентов", - добавил он.

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