В 2023 году объем транзакций через интернет-банкинг в Азербайджане увеличился на 12% - Фарид Османов

БАКУ /Trend/ - В 2023 году объем транзакций через интернет-банкинг в Азербайджане увеличился на 12 процентов по сравнению с показателям 2022 года, а объем транзакций через мобильный банкинг увеличился в два раза.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

По его словам, в последнее время финансовая сфера становится все более цифровой, что подтверждается изменениями в операциях по текущим счетам.

"Значительно уменьшилось количество платежных документов, представленных в бумажном виде, уступая место электронным транзакциям. Сегодня удельный вес электронных платежей составляет более 80 процентов, что свидетельствует о масштабной цифровой трансформации в платежных системах. Безусловно, этому способствует активное развитие услуг интернет- и мобильного банкинга. В 2023 году объем транзакций через интернет-банкинг в Азербайджане увеличился на 12 процентов по сравнению с показателям 2022 года, а объем транзакций через мобильный банкинг увеличился в два раза", - подчеркнул Османов.

Гендиректор ЦБА отметил, что банки и финансовые учреждения предлагают все более удобные и интуитивно понятные решения для управления финансами в режиме онлайн, обеспечивая высокий уровень безопасности и доступность услуг в любое время суток и из любой точки мира.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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