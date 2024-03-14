Формирование конкурентоспособной платежной экосистемы в числе приоритетных стратегических задач ЦБА

БАКУ /Trend/ - Формирование конкурентоспособной платежной экосистемы выступает в числе приоритетных стратегических задач Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как передает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор ЦБА Фарид Османов в ходе проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

"К нашим ключевым стратегическим направлениям в платежном секторе также относятся увеличение доступности платежных систем. Это позволит расширить финансовую доступность с позиции платежных возможностей, повысить безопасность платежных операций и сформировать адекватную нормативную базу," - подчеркнул он.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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