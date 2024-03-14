Безналичные расчеты должны осуществляться с минимальным взаимодействием со стороны пользователей - директор YIĞIM Payment System

БАКУ /Trend/ - Безналичные расчеты должны осуществляться с минимальным взаимодействием со стороны пользователей.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал сооснователь и директор YIĞIM Payment System Вугар Джафаров в рамках панельных дискуссий в ходе проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

По его словам, в эпоху цифровых технологий и стремления к максимальному удобству потребителей, безналичные платежи превращаются не просто в альтернативу традиционным методам оплаты, но и в неотъемлемую часть современной экономики.

"Ключ к успеху в этой области заключается в минимализации взаимодействия со стороны пользователей. Подобно незаметному фоновому процессу, безналичные расчеты должны осуществляться настолько просто и незаметно, что покупатели смогут полностью сосредоточиться на выборе товаров или услуг, не отвлекаясь на процесс оплаты", - подчеркнул он.

Джафаров упомянул, что совершенство безналичных платежей предполагает создание систем, где безопасность и удобство идут рука об руку.

"Примером такой идеальной модели является использование защищенных платежных карт, способных хранить данные безопасно, обеспечивая при этом возможность проведения платежей одним кликом, а в идеале — без всякого взаимодействия с продавцом. В случае отмены заказа возврат средств должен происходить мгновенно, а подписки автоматически продлеваться без лишних действий со стороны клиента. Эффективность и результативность таких решений неоспоримы", - отметил он.

По словам Джафарова, сравнивая функционал и удобство безналичных платежей, можно увидеть, что как продавцы, так и клиенты отдают предпочтение именно этому способу расчета.

"Это не только повышает лояльность среди существующих покупателей, но и привлекает новых, благодаря беспрецедентному уровню удобства и безопасности. В итоге, безналичные платежи не просто становятся предпочтительным выбором; они формируют основу для развития новой, более эффективной экономической модели", - добавил он.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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