Азербайджан приглашает румынских инвесторов в AFEZ (Дополнено)

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БАКУ/Trend/- Правительство Азербайджана приглашает румынских инвесторов работать в Алятской свободной экономической зоне (AFEZ), которая станет для них максимально выгодной территорией для бизнеса в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня председатель правления AFEZ Валех Алескеров на 8-м заседании совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии в Баку.

В качестве нового привлекательного момента работы AFEZ Алескеров назвал предстоящий ввод с первого полугодия 2026 года в эксплуатацию грузовых терминалов в аэропорту на территории AFEZ.

На начальном этапе с помощью этих терминалов можно будет транспортировать из данной свободной экономической зоны 500 тысяч тонн грузов, а в дальнейшем этот объем будет увеличен примерно до 1,5 миллиона тонн в год.

"Мы готовы оценить любое предложение от Румынии и отдадим предпочтение инвесторам, которые будут использовать инновационные технологии и подходы, а также будут заниматься производством с высокой добавленной стоимостью", - добавил он.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая 2020 года подписал Указ о создании и организации деятельности свободной экономической зоны Алят на территории Гарадагского района Баку.

СЭЗ начала свою деятельность с июля 2022 года, в соответствии с законом "О свободной экономической зоне Алят".

Создание AFEZ нацелено на увеличение объема местных и иностранных инвестиций в ненефтяной сектор страны. Законодательство освобождает иностранный специализированный персонал в СЭЗ от подоходного налога, выплат социального страхования и других подобных налогов и сборов.

Компании в СЭЗ освобождаются от каких-либо таможенных пошлин и налогов, включая НДС на экспорт любых продуктов и услуг за рубеж.

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