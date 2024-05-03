Закупки могут иметь гораздо более фундаментальное преобразующее воздействие - Брюс Госпер

ТБИЛИСИ /Trend/ - Закупки могут иметь гораздо более фундаментальное преобразующее воздействие.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-президент по административному и корпоративному управлению Азиатского банка развития (АБР) Брюс Госпер, выступая на панельных дискуссиях на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

По его словам, "Мост в будущее" - это важный вопрос, который волнует всех, и не в последнюю очередь Азиатский банк развития, и это, конечно же, целый ряд проблем, стоящих перед регионом.

"В период с 1991 по 2020 годы ущерб, причиненный наводнениями и засухами, а также миллиарды пожаров, составил более 1,5 триллиона долларов США. Поэтому банк поставил перед собой цель стать климатическим банком региона. Только в прошлом году мы выделили 10,7 миллиардов долларов США на климатическое финансирование, что, конечно же, является важным вкладом в выполнение нашего обязательства в размере 100 миллиардов долларов США к 2030 году", - подчеркнул он.

По его словам, закупки могут иметь гораздо более фундаментальное преобразующее воздействие, если они будут каким-либо образом способствовать устойчивости экономик.

"Мы тратим более 9 миллиардов долларов в год на закупки, и решения, которые мы принимаем по этим вопросам, имеют фундаментальные последствия. Конечно, они должны обеспечивать соотношение цены и качества. Они должны производить правильный продукт по правильной цене. Но то, как мы это делаем, может иметь последствия, выходящие далеко за рамки этого. Конечно, мы принимаем во внимание такие вещи, как воздействие на климат, углеродный след. Мы знаем, что экономики, которые отдают приоритет устойчивому развитию, снижают свои операционные риски. Они извлекают выгоду из лучших в своем классе технологий, и каждый день мы видим появление новых технологий. И, конечно же, они получают повышение конкурентоспособности на рынке. Таким образом, устойчивые закупки могут сыграть решающую роль не только в решении некоторых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, но, конечно, в обеспечении того, чтобы мы давали сообществам возможность получать более глубокую выгоду от денег, которые были потрачены на такого рода усилия", - добавил он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!