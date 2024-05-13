Азербайджану интересен опыт Латвии в сельском хозяйстве - Сахиб Маммедов

БАКУ/Trend/ - Азербайджану интересен опыт Латвии в сельском хозяйстве и других сферах экономики, которые могут быть развиты на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом заявил на Азербайджано-латвийском бизнес-форуме замминистра экономики Азербайджана Сахиб Маммедов, передает в понедельник Trend.

"В Латвии 30 процентов территории отдано под развитие сельского хозяйства. Нам интересен такой опыт, поскольку мы хотим интегрировать освобожденные территории Азербайджана под аграрный цикл", - сказал Маммедов.

По его словам, в Азербайджане активно действуют 48 латвийских компаний, многие - в аграрной сфере.

Как заявил на бизнес -форуме госсекретарь министерства сельского хозяйства Латвии Райвис Кронберг, Латвия уже поставляет в Азербайджан молочную и рыбную продукции, но хочет развиваться в сотрудничестве и далее.

"Мы хотим подписать меморандум о сотрудничестве, который позволит расширить базу для взаимодействия", - подчеркнул Кронберг.

Глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев сообщил о желании принять участие в предстоящей выставке Riga Food-2024 в этом году.

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