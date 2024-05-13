Азербайджану интересен опыт Латвии в сельском хозяйстве - Сахиб Мамедов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджану интересен опыт Латвии в сельском хозяйстве и других сферах экономики, которые могут быть развиты на освобожденных от оккупации территориях страны.

Об этом сказал на азербайджано-латвийском бизнес-форуме замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

"В Латвии для развития сельского хозяйства используется 30 процентов территории. Нам интересен этот опыт, поскольку мы хотим интегрировать освобожденные территории Азербайджана в аграрный цикл", - сказал он.

По словам Мамедова, в Азербайджане активно действуют 48 латвийских компаний, многие из которых работают в аграрной сфере.

Как сказал на бизнес-форуме госсекретарь министерства сельского хозяйства Латвии Райвис Кронберг, страна уже поставляет в Азербайджан молочную и рыбную продукцию, но хочет расширить это сотрудничество.

"Мы хотим подписать меморандум о сотрудничестве, который позволит расширить базу для взаимодействия", - подчеркнул Кронберг.

Глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев сообщил о намерении участия в предстоящей выставке Riga Food-2024 в этом году.

По словам советника министерства сельского хозяйства Латвии Романса Наудиньша, для азербайджанских и латвийских компаний, специализирующихся в основном на производстве или переработке аграрного сырья, данный форум в Баку - первый, и могут последовать также другие встречи, так как есть большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества.

Отметим, что от Латвии в бизнес-форуме приняли участие пять предприятий по выпуску мясной продукции, а также компании, занятые в сфере производства удобрений и кормов.

Азербайджан на мероприятии был представлен компаниями Azersun, Veysaloglu, AZZA, "Gubre.az" (удобрения), SABA Group, Karvan-L, Bilasuvar Agro и другими.