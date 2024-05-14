Италия готова содействовать развитию агросектора в Азербайджане - Риккардо Чурси

БАКУ/Trend/ - Италия является первым торговым партнером Азербайджана, и отношения развиваются успешно во всех сферах - политике, культуре и экономике, в том числе в такой сфере экономики, как сельское хозяйство.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на азербайджано-итальянском бизнес-форуме заявил представитель посольства Италии в Азербайджане Риккардо Чурси.

По его словам, отношения в агросфере активно развиваются с 1999 года.

"Между нашими странами есть много общего. У нас благоприятный климат, мы с давних времен развиваем виноградарство, животноводство. Наш взаимный опыт будет полезен нашим государствам", - отметил Чурси.

По его словам, Азербайджан, являющийся важнейшим партнером Италии в энергетическом секторе, развивает и ненефтяные сферы экономики, и особенно сельское хозяйство.

"Агросфера играет важную роль в ВВП Азербайджана. В этом секторе занята большая часть населения Азербайджана. Инвестиции в агросектор страны растут. Мы готовы содействовать этому развитию через поставки современных технологий, машин и оборудования", - сказал представитель Италии.

Он упомянул, что тема развития "зеленого" сельского хозяйства будет отдельной темой на предстоящей в Азербайджане конференции COP29.

"Италия будет представлена на COP29 большой делегацией. Мы регулярно проводим необходимые консультации по этому важнейшему вопросу", - добавил Чурси.

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