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При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)

Бизнес Материалы 27 мая 2024 10:10 (UTC +04:00)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Второй год подряд Yelo Bank является главным спонсором SHE Конгресса — ведущего мероприятия в регионе, посвященного женскому лидерству. В этом году мероприятие собрало более 500 женщин из различных стран, которые делились своими успехами в разных сферах деятельности. Под лозунгом "Сила настоящего: живи моментом!" обсуждались актуальные проблемы и стратегии личностного и профессионального роста.

Представляя Yelo Bank, выступили Председатель правления Анар Гасанов и Заместитель Председателя правления Гюнай Джалилова. Анар Гасанов подчеркнул важность создания инклюзивной среды в бизнесе и оценил текущее положение дел в мире и нашей стране. Вместе с Гюнай Джалиловой они приняли участие в панельной дискуссии, модерируемой Татьяной Микаиловой, основательницей организации " Azerbaijan Business Women". Они обсудили проблему недостаточного представительства женщин на руководящих должностях, особенно в финансовой сфере, подчеркнув значимость многообразия для успешной работы компаний.

Конгресс продолжился выступлениями, историями успеха и вдохновляющими панельными дискуссиями. Участники могли обменяться идеями, узнать о лучших практиках и завязать новые полезные контакты. Помимо всего этого, мероприятие запомнилось и сюрпризами: случайно выбранные участники выиграли iPhone 15 и карту Yelo Infinite от Yelo Bank.

Yelo Bank, в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности, поддерживает будущее, где ценятся равенство, разнообразие и инклюзивность. Убежденные в том, что расширение прав и возможностей женщин способствует укреплению экономики и общества, мы продолжим поддерживать такие значимые инициативы, как Конгресс SHE.

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При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству (ФОТО)
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