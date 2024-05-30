БАКУ /Trend/ – В Азербайджане предпринимаются меры по улучшению качества услуг электронных закупок.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель руководителя Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Джафар Бабаев на заседании рабочей группы по эффективности товарного рынка и конкуренции Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, проходящем в Баку.

"В Азербайджане предпринимаются меры по улучшению качества услуг электронных закупок. В этих рамках планируется публикация информации о контрактах на портале электронных закупок в формате, доступном для системного чтения. Также будет публиковаться информация о поставщиках и субподрядчиках по тендерам, а также спецификации, стандарты и критерии экологически чистой продукции на портале электронных закупок", - сказал он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!