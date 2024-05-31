ВБ предоставил Азербайджану госкредиты на сумму более $4 млрд на 52 проекта

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк предоставил Азербайджану на 52 проекта государственных кредитов на сумму более 4 миллиардов долларов США.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал советник министра экономики Азербайджана Рауф Наджафли в ходе второго ежегодного отчетного собрания по Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемой Европейским союзом (ЕС) и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"Всемирный банк стал одним из наших ключевых партнеров в проведении реформ в первые годы независимости Азербайджана. За более чем 30 лет успешного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Всемирным банком, банк предоставил Азербайджану 49 завершенных и 3 текущих государственных кредита на 52 проекта общей суммой более 4 миллиардов долларов США. Кроме того, на грантовые проекты в различных направлениях было выделено более 115 проектов технического содействия на сумму более 30 миллионов долларов США. Проекты, реализованные при финансовой поддержке Всемирного банка в сферах транспорта, социальной защиты, водоснабжения и ирригации, сельского хозяйства, экологии, юстиции и других сферах, внесли значительный вклад в развитие экономики страны", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!