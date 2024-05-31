БАКУ /Trend/ - Подготавливается отчет об оценке потребностей в цифровых навыках в Азербайджане

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала консультант Всемирного банка Халиса Шахвердиева в ходе второго ежегодного отчетного собрания по "Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF)", финансируемой Европейским союзом (ЕС) и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"Отчет об оценке потребностей в цифровых навыках в Азербайджане подготавливается и будет представлен партнерам до конца июня этого года. Оценка охватывает как отдельных граждан, так и различные заинтересованные стороны в городе Баку и 10 общинах Бардинского, Шарурского, Агдашского, Гаджигабульского, Кенгерлинского, Гахского и Огузского районов. Сбор данных завершен. В докладе будут даны рекомендации по доступу населения к интернет-услугам, устранению трудностей в этом направлении, повышению цифровых навыков и другим связанным с этим вопросам", - сказала она.

Отметим, что программа AZTAF была запущена с целью поддержки правительства Азербайджана в достижении целей стратегии "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития".

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