Необходимо рассмотреть систему хранения энергии как возможное решение проблем в энергосфере - Рафал Ковалевски

БАКУ /Trend/ - Необходимо рассмотреть систему хранения энергии как возможное решение текущих проблем в энергетической сфере.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал эксперт в области энергетики из Польши Рафал Ковалевски в ходе панельной дискуссии на тему «Развитие устойчивой энергетики: потенциал зеленой энергии в Каспийском регионе» в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Стоит рассмотреть систему хранения энергии как возможное решение текущих проблем. Однако это долгосрочное решение. Польша, как и многие другие страны, характеризуется централизованной системой генерации и управления энергией. Но существует инновационный подход, который может стать потенциальным решением как в настоящем, так и в будущем — это локальные энергетические кластеры", - сказал Ковалевски.

По его словам, местные энергетические кластеры представляют собой подобие исходной сети, которая самостоятельно производит и управляет энергией, преимущественно используя возобновляемые источники, такие как солнечная энергия, ветер и биомасса, поддерживаемые системами хранения энергии.

"Идея таких кластеров появилась в Польше примерно в 2014 году. В то время отсутствовали технологии, позволяющие реализовать эту концепцию. Несколько городов в южной части Польши решили принять участие в программе создания энергетических кластеров и смогли построить структуру, известную как "Энергетический кластер Скоржельца". В настоящее время они обеспечивают около 75% потребностей в энергии. Такая локальная система управления и производства энергии из возобновляемых источников открывает большие возможности для бизнеса. Компании, приходящие в эту сферу, увеличивают рынок труда, создавая около 6000 новых рабочих мест. Это делает территорию более привлекательной для новых жителей и повышает собираемость налогов", - добавил эксперт.

Он отметил, что управляющие энергетическим кластером вносят значительный вклад в улучшение уровня жизни на всей территории.

"Малые города, участвующие в таких инициативах, избегают исключения из экономического и энергетического развития, что способствует общему прогрессу. Таким образом, локальные энергетические кластеры представляют собой инновационный способ достижения устойчивой энергетики через местное управление энергосистемой и производство электроэнергии", - сказал Ковалевски.