Стал известен объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана (дополнено)

Первая версия опубликована в 11:29

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили 1,5 миллиарда долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 443,218 миллиона долларов, Турция - 261,408 миллиона долларов, Кипр - 192 миллиона долларов, ОАЭ - 190,686 миллиона долларов и Иран - 94,839 миллиона долларов", - отметил он.

Насиров упомянул, что топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан замыкают Япония - 60,891 миллиона долларов, Россия - 55,546 миллиона долларов, Венгрия - 45,335 миллиона долларов, Норвегия - 35,202 миллиона долларов и США - 171,908 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента).

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