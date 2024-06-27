Необходима интеграция студентов в экономику и инновационную экосистему Азербайджана - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Необходима интеграция студентов в экономику и инновационную экосистему Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе Baku Investment Day (BakuID24).

Министр образования Азербайджана отметил значительные успехи программы Sabah, начатой в 2014 году и подчеркнул, что за последние десять лет программа способствовала подготовке талантливых студентов, предоставляя им возможности для развития навыков и повышения осведомленности о реальном мире.

"В 2014 году, когда программа только начиналась, контекст и реальность были совершенно иными по сравнению с сегодняшним днем. Мы обнаружили, что знаний, получаемых в университетах, не всегда достаточно, чтобы удовлетворить потребности современного рынка труда. Важно не только теоретическое знание, но и понимание индустрии, развитие культуры, связанной с бизнесом", - сказал министр.

Он также упомянул важность интеграции студентов в экономику и инновационную экосистему Азербайджана, что, по его мнению, может привести к значительным изменениям.

"Когда молодые таланты получают возможность взаимодействовать с лидерами экономики на ранних стадиях своей карьеры, это, действительно, имеет значение. Это способствует формированию навыков и опыта, которые необходимы для успеха", - подчеркнул он.

Министр отметил важность цифровых компетенций и STEM-образования, упомянув, что в этом году состоится выпуск первых студентов, прошедших подготовку по цифровым навыкам. Он выразил уверенность, что в ближайшие годы количество таких студентов значительно возрастет, что позволит подготовить молодежь к современным вызовам.

"Мы верим, что плотность талантов играет ключевую роль. Наши молодые специалисты ничем не уступают своим сверстникам в любой точке мира. Несмотря на все сложности, мы видим огромные возможности для преобразований, если сосредоточим усилия на правильной сегментации в образовании и экономике", - добавил он.

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