В рамках UNEP предпринят ряд совместных усилий по оказанию поддержки прикаспийским странам

БАКУ /Trend/ - В рамках Программы ООН по окружающей среде (UNEP) предпринят ряд совместных усилий по оказанию поддержки прикаспийским странам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе совместного брифинга в Баку.

"Мы являемся принимающей стороной Секретариата Конвенции, созданного пятью странами, которые стремятся работать сообща на Каспии. Очевидно, что требуется больше информации, обмена и совместных усилий между странами", - сказала Андерсен.

Она отметила, что вопрос деятельности на Каспии был одним из обсуждаемых на сегодняшних встречах.

"Какие мы можем приложить усилия, чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое будущее этого прекрасного водоема? Это означает, что нам придется обратить внимание на изменение климата, изменение характера выпадения осадков, а также обсудить добычу полезных ископаемых. Таковы некоторые из обсуждений, которые прошли сегодня, и мы с нетерпением ожидаем продолжения этих переговоров на COP29", - добавила Андерсен.