БАКУ / Trend/ - В Азербайджане увеличился объем операций, обработанных через национальную платежную систему (AZIPS, XÖHKS и АÖS).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в ходе VIII Международного банковского форума.

"Одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого и безопасного банковского дела является развитие конкурентоспособной цифровой платёжной экосистемы. За последние три года объем операций, обработанных через национальную платежную систему (AZIPS, XÖHKS и АÖS), увеличился в 3,6 раза, достигнув 606 миллиарда манатов за 10 месяцев текущего года. На долю безналичных платежей приходится 63,8 процента всех операций, проведенных с использованием платежных карт внутри страны. Развитие законодательной базы в сфере платежных услуг позволило лицензировать деятельность 14 электронных платёжных организаций, 8 платежных организаций и одного оператора платёжной системы. Модернизация инфраструктуры Системы моментальных платежей, формирование платформы открытого банкинга и внедрение режима sandbox для инновационных решений остаются в центре внимания", - сказал З.Нуриев.