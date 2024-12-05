ЕАБР раскрыл прогнозируемую долю проектов с вкладом в ЦУР по итогам 2024 года

АЛМАТЫ /Trend/ - По итогам 2024 года доля проектов с вкладом в Цели устойчивого развития прогнозируется на уровне 21 процента, это составляет около 1,1 миллиарда долларов США.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции в Алматы (Казахстан).

"К 2026 году доля проектов с вкладом в достижение ЦУР в портфеле должна достичь не менее 25 процентов. И здесь мы движемся с опережением наших показателей по стратегии", - сказал он.

По словам Н.Подгузова, Банк выполняет поставленные перед ним задачи, финансово устойчив, реализует свой потенциал развития.

"Одним из ключевых показателей масштаба вклада в деятельность банка является целевой объем инвестиций. На пятилетний период он намечен на уровне 10.9 миллиарда долларов США", - добавил он.