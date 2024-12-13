В рамках акселерационных программ в Азербайджане 65 стартапов достигли уровня MVP

БАКУ /Trend/ - На данный момент в рамках инкубационных и акселерационных программ в Азербайджане 65 стартапов достигли уровня минимально жизнеспособного продукта (MVP).

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель отдела инвестиций и поддержки экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Агагусейн Ахмедов в ходе отчетного мероприятия, посвященного ежегодной деятельности İRİA при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Он отметил, что основная цель экосистемы - создание продуктов или услуг, соответствующих рыночному спросу.

"Это, конечно, могут осуществить стартапы. Стартапы могут быть запущены как в университетах, так и самостоятельно или в рамках крупных корпораций. И, конечно, для их создания и организации необходима экосистема, наличие элементов экосистемы также обязательно. Эти элементы можно разделить на несколько категорий: это доступность рынка, обеспечение финансовой доступности, развитие человеческого капитала, обеспечение инфраструктуры и, наконец, формирование инновационной культуры", - сказал Ахмедов.

По его словам, Агентство инноваций и цифрового развития до сегодняшнего дня реализовало инкубационные и акселерационные программы, инновационные программы в регионах, проекты в университетах, организовало делегации за рубеж.

"На данный момент в рамках инкубационных и акселерационных программ проведено 9 демо-дней, в которых приняли участие более 100 стартапов. Данные 100 стартапов были представлены более чем 300 участниками. Из этих 100 стартапов 65 достигли уровня минимально жизнеспособного продукта (MVP). Кроме того, в рамках акселерационных программ мы провели пять акселерационных мероприятий. В рамках этих проектов было привлечено более одного миллиона евро инвестиций", - сказал Ахмедов.