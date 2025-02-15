Обнародован объем иностранных инвестиций в предприятия в иранской провинции Газвин

БАКУ /Trend/ - За прошедшие годы в провинции Газвин, расположенной на севере Ирана, было привлечено иностранных инвестиций на общую сумму 800 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ председатель Организации промышленности, рудников и торговли провинции Газвин Мохсун Ростами.

По его словам, всего инвесторы из 17 стран, включая Германию, Италию, Францию, Россию, Японию, Индию, Турцию, ОАЭ, Швецию и другие, вложились в 59 промышленных предприятий провинции.

Ростами отметил, что с начала текущего иранского года (20 марта 2024 года) по настоящее время (1 февраля 2025 года) продукция на сумму 400 миллионов долларов, произведенная в провинции Газвин, была экспортирована в 18 стран. Продукция из провинции Газвин экспортируется в основном в соседние страны. 27% продукции провинции в стоимостном выражении было экспортировано в Ирак.

Представитель организации добавил, что в основном экспортируются моющие средства, сталь и стальная продукция, различные виды бытовой техники.

Отметим, что в иранской провинции Газвин насчитывается 3,73 тыс. промышленных предприятий, на которых работает 153 тыс. человек.