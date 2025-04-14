Anglo Asian Mining значительно увеличила объемы добычи в первом квартале 2025 г.

БАКУ/Trend/ - Anglo Asian Mining plc, зарегистрированная на бирже AIM компания по добыче золота, меди и серебра, осуществляющая деятельность в Азербайджане, объявила о значительном росте объемов производства в первом квартале 2025 года, сообщает в понедельник Trend.

Общий объем производства в пересчете на эквивалент золота (GEO) составил 8 085 унций, что в несколько раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1 квартал 2024 года: 2 548 GEO), когда деятельность компании была частично приостановлена по экологическим причинам.

Первый полный квартал после возобновления работ продемонстрировал рост добычи всех основных металлов, особенно меди:

Добыча меди составила 534 тонны (1 квартал 2024 года: 54 тонны)

Добыча золота — 6 029 унций (1 квартал 2024 года: 2 266 унций)

Добыча серебра — 30 321 унция (1 квартал 2024 года: 6 405 унций)

Компания отмечает, что эти результаты отражают восстановление производственной деятельности и усилия по наращиванию объемов добычи на всех своих активах в Азербайджане.