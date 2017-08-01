Snam поможет развить газовую инфраструктуру Албании в преддверии запуска TAP

1 августа 2017 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания Snam и газовый оператор Албании Albgaz подписали меморандум взаимопонимания для развития сотрудничества, сообщает Snam.

Как отмечается, сотрудничество в рамках меморандума нацелено на поддержку Albgaz в формировании инфраструктуры, необходимой для развития газового рынка страны. Такая необходимость появилась в связи с реализацией проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который будет проложен и по территории Албании.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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