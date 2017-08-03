Азербайджан увеличил производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года на электростанциях ОАО "Азерэнержи" - главного производителя электроэнергии в Азербайджане - было выработано 12,83 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против 12,7 миллиарда киловатт/часов, произведенных за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении ОАО.

Согласно сообщению, в июле этого года электростанциями ОАО было выработано свыше 1,88 миллиарда киловатт/часов электроэнергии.

В 2016 году ОАО "Азерэнержи" было произведено 22,6 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против около 22,5 миллиарда киловатт/часов, произведенных в 2015 году.

(Автор: Азад Гасанли)

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