Нефть дорожает

3 августа 2017 16:12 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть перешли к повышению днем в четверг на фоне данных о сокращении запасов нефти и бензина и одновременном увеличении спроса на топливо в США, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 15.18 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% — до 52,38 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,04%, до 49,61 доллара за баррель.

По сообщению управления энергетической информации минэнерго США, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 28 июля, уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 1,1% — до 227,7 миллиона. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,636 миллиона. При этом ведомство зафиксировало рекордный уровень спроса на бензин в 9,84 миллиона баррелей в день за последнюю неделю, об этом сообщает агентство Рейтер.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) также снизились, на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 481,9 миллиона баррелей. Эти цифры оказались ниже прошлогодних июньских показателей, что также поддержало рост цен на нефть. При этом ожидания показателей добычи нефти в странах ОПЕК+, которые будут обнародованы через неделю, пока не позволяют ценам подняться сильнее.

Несмотря на принятое странами картеля и некоторыми, не входящими в него, государствами обязательство о сокращении объемов добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей до марта 2018 года, аналитики прогнозируют, что объем поставок нефти в июле может превысить 33 миллиона баррелей в сутки из-за интенсивной добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ и Нигерии.

"По нашему мнению, нефтяной рынок вряд ли взлетит в 2017 году. В отсутствие дальнейшего сокращения объемов добычи и в условиях устойчивого роста спроса цены, скорее всего, будут колебаться в диапазоне от 50 до 55 долларов за баррель до конца года", — сообщили аналитики Национального банка Австралии в комментарии агентству.

Azernews Newspaper
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