Проект TAP не окажет негативного влияния на окружающую среду - управляющий директор

БАКУ /Trend/ - Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, не окажет негативного влияния на окружающую среду, сказал управляющий директор консорциума по строительству проекта Лука Шиппати.

Как отметил Шиппати, слова, которого приводятся в сообщении консорциума, транспортировка газа по трубопровод не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду.

“Использование современных технологий в рамках проекта позволит максимально учитывать особенности территорий, через который будет проходить трубопровод”, - добавил управляющий директор.

По словам управляющего директора, инвестиционный план TAP, охватывающий сферу окружающей среды и социальные аспекты, создает значимые возможности для местного и регионального развития. Шиппати добавил, что консорциум готов оказать поддержку развитию туризма в регионе Апулия (Италия).

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Азад Гасанли)

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