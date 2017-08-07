ENOC отправил нефть в Иран в обход американских санкций

БАКУ /Trend/ - Третьего августа в иранский порт Нека прибыло и выгрузилось судно под российским флагом "ВФ Танкер-20" для выгрузки около шести тысяч тонн туркменской нефти производства компании Dragon Oil, сообщил Trend в понедельник источник на нефтегазовом рынке Азербайджана.

По его словам, выгрузка данной партии произошла третьего-четвертого августа в терминал, принадлежащий и оперируемый NIOC (Национальная Иранская нефтяная компания).

"Это первая за долгое время партия нефти, которую Dragon Oil, на 100 процентов принадлежащая Эмиратской национальной нефтяной компании (ENOC), решила поставить в Иран самостоятельно, совместно со своей дочерней торговой структурой в Сингапуре ENOC Trading. До сегодняшнего дня Dragon Oil продавал все экспортные объемы нефти на тендерах, на базисе FOB в Аладжа, Туркменистан. В связи с санкциями в отношении Ирана, данные объемы с 2011 года транспортировались исключительно в направлении Европы через территорию Азербайджана (нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан или по железной дороге Баку-Батуми) или России (нефтепровод Махачкала-Новороссийск)", - сказал источник.

Он отметил, что решение Dragon Oil и ENOC возобновить поставки нефти в Иран вызвало удивление у участников рынка.

"В ситуации, когда Dragon Oil осуществляет все расчеты по туркменской нефти в долларах США, работает на долгосрочной основе с американскими подрядчиками (например, крупнейшая американская нефтесервисная компания Schlumberger) и имеет граждан США на руководящих должностях, решение возобновить поставки в Иран выглядит поспешным и рискованным. Также вызывает удивление тот факт, что ENOC, являющаяся национальной нефтяной компанией ОАЭ, активно развивает новый бизнес с Ираном в обход санкций США, несмотря на то, что ОАЭ являются основным союзником США в регионе", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, не исключено, что данная поставка в Иран вообще не была изначально запланирована компанией Dragon Oil.

"Так, судно "ВФ Танкер 20" прибыло в Баку и находилось на рейде с 25 июля по первое августа. Однако судну было отказано в выгрузке в связи с обнаружением на судне не задокументированного (возможно, контрабандного) груза. После этого компания ENOC перенаправила танкер в иранский порт Нека, где возможна выгрузка груза без предъявления документов на товар", - сказал источник.

По его словам, в настоящее время участники рынка ожидают дальнейшего развития ситуации – или эта партия нефти была случайным грузом, выгруженным в Неке по причине проблем с документацией, или это начало запланированной программы по поставке туркменской нефти в Иран.

"В пользу второй версии говорит текущая активность ENOC на фрахтовом рынке и перенаправление нескольких кораблей российской компании "ВФ Танкер" в Каспийское море в направлении порта Аладжа", - отметил собеседник агентства.

Ранее уже сообщалось о том, что Dragon Oil - оператор туркменского нефтяного месторождения "Челекен", большая часть продукции с которого транспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, может сократить объемы транспортировки через столицу Азербайджана, так как рассматривает возможности возобновить нефтяные свопы с Ираном.

Dragon Oil транспортировку нефти из Туркменистана через порт Баку осуществляет с июня 2010 года. Компания работает в Туркменистане с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) и является здесь одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Основной актив компании со 100-процентной долей участия сосредоточен в восточном секторе Южно-Каспийского бассейна - это договорная территория "Челекен", общая площадь контрактной территории - около 950 квадратных километров, включает в себя месторождения "Джейтун", "Джигалыбек" и "Челекенянгуммез".

(Автор: Максим Цурков)