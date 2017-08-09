Нефть снижается в цене на геополитическом напряжении

9 августа 2017 08:36 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне нарастающего геополитического напряжения вокруг Северной Кореи, а также на ожидании трейдерами данных по запасам нефти в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 08:22 (GMT+4) стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42 процента, до 51,92 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,33 процента — до 49,01 доллара за баррель.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нефть продолжает дешеветь
Энергетика 8 августа 09:40
Нефть дешевеет
Энергетика 4 августа 09:39
Нефть дорожает
Энергетика 3 августа 16:12
Нефть дешевеет
Энергетика 3 августа 09:41
Нефть дешевеет
Энергетика 2 августа 09:32
Цены на азербайджанскую нефть 28 июля выросли на 2,3%
Энергетика 29 июля 13:30
Цены на нефть перешли к росту
Энергетика 28 июля 15:34
Необходимо дополнительное сокращение добычи нефти в ряде стран для возвращения цен к $60 - эксперт
Энергетика 27 июля 08:00
Цена барреля нефти марки Brent превысила $51
Энергетика 26 июля 19:14
Влияние соглашения ОПЕК+ на мировой рынок невелико - эксперт
Энергетика 26 июля 16:03
Необходимо дополнительное сокращение добычи нефти в ряде стран для возвращения цен к $60 - эксперт
Энергетика 25 июля 15:18
Соблюдать условия соглашения ОПЕК+ будет все сложнее – эксперт
Энергетика 25 июля 12:54
МВФ пересмотрел прогноз цен на нефть на 2017 и 2018 годы
Энергетика 24 июля 09:43
Азербайджанская нефть 19 июля подорожала
Энергетика 20 июля 16:01
Путин объяснил рост цен на бензин в России
Россия 15 июля 11:09
Цена нефти Brent снизилась более чем на 3%
Энергетика 5 июля 19:47
Цена на нефть Brent впервые с начала июня поднялась выше $50 за баррель
Энергетика 4 июля 18:47
Нефть дорожает после снижения ее добычи в США
Экономика 30 июня 09:08