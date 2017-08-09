Импорт азербайджанского газа останется приоритетом для Грузии – министр (Эксклюзив)

9 августа 2017 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский газ будет приоритетом для Грузии при закупках природного газа в будущем, если ей потребуются дополнительные объёмы топлива, сказал в эксклюзивном интервью Trend новый министр энергетики Грузии Илья Элошвили.

"Статистические данные показывают, что в Грузии спрос на газ в 2016 году составил 2,2 миллиарда кубометров, где доля азербайджанской госнефтекомпании SOCAR составила 59 процентов, на газ из азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" пришлось 35 процентов, на российский газ – пять процентов, а местная добыча покрыла незначительную часть потребности страны в газе, что составило 0,3 процента. Аналогичная ситуация, вероятно, сохранится и в 2017-2018 годах", - сказал министр.

Элошвили отметил, что к 2026 году в связи с истечением срока действия контракта, подписанного в марте прошлого года с SOCAR по поставкам дополнительных объемов газа в Грузию, и общей экономической ситуацией в стране, Грузии могут потребоваться дополнительные объемы.

"Мы, конечно же, высоко ценим наши партнерские отношения с Азербайджаном и если в будущем Грузии потребуются дополнительные объёмы газа, импорт азербайджанского газа будет считаться приоритетным вариантом", - добавил он.

В марте прошлого года Грузия и SOCAR подписали соглашение о дополнительных объемах поставок азербайджанского газа. Соглашение предусматривает поставку в Грузию дополнительно 500 миллионов кубометров газа в год с месторождения "Шах Дениз".

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" с запасами газа в 1,2 триллиона кубометров был подписан в 1996 году. Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPOC (19 процентов).

В рамках "Шах Дениз-2" годовая добыча газа увеличится с нынешних девяти до 16 миллиардов кубометров газа. Стоимость второй стадии разработки месторождения оценивается в 25 миллиардов долларов. Получить первый газ в рамках проекта планируется в 2018 году, и он станет основным источником для "Южного газового коридора", посредством которого газ будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки.

В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком природного газа в Грузию. Поставки газа осуществляет SOCAR из объемов газа, добываемых с собственных месторождений. Кроме того, Грузия получает по Южно-Кавказскому газопроводу с месторождения "Шах-Дениз".

(Автор: Ляман Зейналова)

Azernews Newspaper
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