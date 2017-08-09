Консорциум TANAP профинансирует реализацию ряда проектов в турецкой провинции Конья

9 августа 2017 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Консорциум TANAP будет финансировать реализацию проекта, предусматривающего снабжение питьевой водой 91-го села в турецкой провинции Конья. Об этом говорится в сообщении, поступившем в Trend из консорциума.

Согласно сообщению, в целях снабжения питьевой водой сел провинции Конья подписано соглашение между генеральным директором TANAP Салтуком Дузйолом и главой регионального Управления по развитию провинции Ихсаном Бостанджы.

«Стоимость проекта составляет 15,4 миллиона турецких лир», - говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что ранее сообщалось, что консорциум TANAP выделит 7,6 миллиона лир на реализацию социальных проектов в турецкой провинции Ардахан.

Согласно сообщению, эти средства будут выделены в рамках договоренности, достигнутой между консорциумом TANAP и административным управлением провинции Ардахан четвертого августа текущего года.

Обозначенные средства будут направлены на восстановление дорог в ряде сел, а также израсходованы на строительство детского сада.

Напомним, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

Официальный курс Центробанка Турции на девятое августа составляет 3,5358 TRY/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВБ готов выделить еще один кредит для TANAP (Эксклюзив)
Энергетика 8 августа 16:17
Консорциум TANAP профинансирует социальные проекты в одной из провинций Турции
Бизнес 7 августа 15:18
Может ли ЕБРР увеличить финансирование TANAP?
Энергетика 7 августа 13:45
ЕБРР выделит Азербайджану на TANAP полмиллиарда долларов
Энергетика 4 августа 13:57
Испанская компания объявила объём инвестиций в TAP в первой половине 2017 года
Энергетика 3 августа 19:28
EIB о причине сокращения объема финансирования проектов в Турции (Эксклюзив)
Энергетика 2 августа 17:37
TANAP превратил Турцию и Азербайджан в энергетических игроков в регионе - эксперт
Энергетика 21 июля 10:30
Названы сроки доставки в Турцию первой партии природного газа по TANAP
Энергетика 20 июля 17:47
Приоритетом для Турции является TANAP – администрация президента
Энергетика 11 июля 16:00
Благодаря TANAP и другим проектам Турция становится важным энергетическим центром региона - Эрдоган
Энергетика 10 июля 15:01
Для Турции энергетические ресурсы не являются источником разногласий - премьер
Энергетика 10 июля 14:01
Турция в ближайшие годы расширит работы по разведке углеводородов - министр энергетики
Энергетика 10 июля 13:19
Турция продолжит поддерживать проекты БТД и TANAP - министр
Энергетика 9 июля 22:23
Eвропейский инвестбанк оценивает возможности финансирования TAP и TANAP
Энергетика 26 июня 09:00
Eвропейский инвестбанк оценивает возможности финансирования TAP и TANAP
Энергетика 21 июня 13:31
TAP о планах по дальнейшей пересадке оливковых деревьев в Италии
Энергетика 14 июня 16:41
ЕБРР примет решение о финансировании TANAP в ближайшие месяцы (Эксклюзив)
Энергетика 10 июня 08:20
ЕБРР примет решение о финансировании TANAP в ближайшие месяцы (Эксклюзив)
Энергетика 6 июня 11:53