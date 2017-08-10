Цена барреля нефти марки Brent достигла $53 впервые с 25 мая 2017 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,57% и составила $53 за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $53 за баррель 25 мая 2017 г.

При этом котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 10:05 укрепился на 0,03%, до 60 руб., евро опустился на 0,28%, до 70,37 руб.

Официальный курс на 10 августа составляет 0,0166 RUR/USD.