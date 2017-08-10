Нефтяная корзина ОПЕК незначительно подешевела

10 августа 2017 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК девятого августа составила 50,47 доллара за баррель, что на 0,02 доллара меньше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ), Merey (Венесуэла) и Zafiro (Экваториальная Гвинея).

Мировые цены на нефть растут в четверг, так как трейдеры отыгрывают данные о снижении запасов нефти в США. Нефть марки Brent впервые с 25 мая поднялась выше отметки в 53 доллара за баррель. Согласно сообщению минэнерго страны, коммерческие запасы этого сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся четвертого августа, снизились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,3 процента - до 475,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения только на 0,56 процента, или на 2,72 миллиона баррелей, до 479,18 миллиона баррелей..

По состоянию на 12:41, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,63 процента — до 53,03 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,4 процента — до 49,76 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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