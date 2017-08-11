Нефть дешевеет на данных по добыче нефти в странах ОПЕК

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются после выхода доклада Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому организация стран-экспортеров нефти ОПЕК в июле увеличила добычу до максимума 2017 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 14.53 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54% — до 51,62 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также опускалась на 0,74%, до 48,23 доллара за баррель.

Согласно данным доклада МЭА, ОПЕК в июле нарастила добычу нефти на 230 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем — до максимального показателя 2017 года в 32,84 миллиона баррелей в сутки. При этом в июле ОПЕК выполнила обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти нефтедобывающих стран (ОПЕК+) на 75% после 78% месяцем ранее.

Около 70% роста добычи нефти в странах ОПЕК приходится на Ливию и Нигерию, говорится в докладе. Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле выросла до максимального значения в 2017 году — 10,05 миллиона баррелей в день, но осталась ниже квоты по добыче нефти, установленной по соглашению ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

При этом, МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в день по сравнению с июльским прогнозом, до 97,6 миллиона баррелей в день. Прогноз по показателю на 2018 год также был понижен на 400 тысяч баррелей в день — до 99 миллионов баррелей в день. В то же время МЭА повысило свою оценку по предложению на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК в 2018 году — на 100 тысяч баррелей в день, до 59,6 миллиона баррелей в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.