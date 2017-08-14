SOCAR и ЛУКОЙЛ думают о приобретении активов в Турции

14 августа 2017 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и российская ЛУКОЙЛ обсуждают возможность совместного приобретения новых активов на топливном рынке Турции, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на старшего вице-президента по поставкам и продажам ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева.

По его словам, розничный рынок топлива Турции сохраняет привлекательность для ЛУКОЙЛа, активно продвигающего интересы в этом секторе турецкой экономики.

"Российская компания уже выделила на эти цели до одного миллиарда долларов инвестиций", - сказал Воробьев в беседе с группой турецких журналистов в Москве.

По его словам, рынок нефтепродуктов Турции представляет стратегическую значимость для ЛУКОЙЛа.

"Наша компания изучает возможности расширения доли участия в турецком рынке. Мы обсудили с представителями SOCAR вопрос приобретения активов третьих компаний на турецком рынке. Конкретного решения по указанному вопросу пока не принято", - сказал Воробьев.

Старший вице-президент отметил, что на сегодняшний день компания работает в нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях экономик 40 стран мира и сравнительно недавно начала проявлять интерес к сфере энергоснабжения.

Что касается непосредственно турецкой экономики, то ЛУКОЙЛ занимает пять-шесть процентов розничного рынка топлива Турции, сказал Воробьев.

"В 2000-2010 годах работать на рынке Турции было выгоднее, чем в Европе. Затем прибыль сократилась ввиду изменений, внесенных в местное законодательство", - напомнил старший вице-президент компании, отметив, что турецкий рынок сохраняет свою привлекательность.

При этом Воробьев привлек внимание к кризисной ситуации на мировом рынке энергоресурсов.

"В связи с кризисом в ближайшие три-четыре года мы не планируем расширять деятельность в Турции. Но по вопросу сети дистрибьюторов готовы к сотрудничеству с другими компаниями, действующими на турецком рынке", - отметил старший вице-президент компании.

ЛУКОЙЛ в Азербайджане владеет 10-процентной долей участия в консорциуме по разработке гигантского газового месторождения "Шах Дениз".

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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