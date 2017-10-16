В Азербайджане появится новый механизм регулирования рынка электроэнергии (ФОТО)

16 октября 2017 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается новый механизм регулирования рынка электроэнергии, говорится в сообщении министерства энергетики, распространенном в понедельник.

Создание нового механизма отражено в законопроекте «О рынке электроэнергии Азербайджана», который сегодня обсудили представители министерства энергетики и Агентства США по международному развитию (USAID).

Как отметил на встрече заместитель министра энергетики Азербайджана Гюльмамед Джавадов, разработка законопроекта отражено в стратегических дорожных картах, призванных поддержать развитие экономики страны. По словам замминистра, первичный вариант законопроекта, разрабатываемого совместно с USAID, уже обсужден внутри ведомства. Представители министерства считают необходимым внести в законопроект определенные поправки.

В свою очередь, директор миссии USAID по Азербайджану Микаэла Мередис заявила, что Агентство США по международному развитию готово оказать необходимую поддержку для реализации мер, отраженных в стратегических дорожных картах.

Участники встречи выразили надежду на скорейшее завершение работ в рамках подготовки данного законопроекта. В связи с этим было решено, что министерство предоставит свои итоговые комментарии касательно законопроекта в течение ближайших десяти дней.

Отметим, что «Стратегическая дорожная карта по развитию коммунальных услуг в Азербайджане» предусматривает создание единого закона, который будет регулировать рынок электроэнергии. В документе отмечается, что закон должен отражать вопросы производства, распределения, купли и продажи электроэнергии, регулировать отношения потребителей, поставщиков и производителей электроэнергии, а также предоставить механизмы, который будут способствовать устойчивому развитию этой сферы.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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