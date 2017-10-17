TAP превратит Албанию в региональный газовый хаб

17 октября 2017 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), который предусматривает поставку азербайджанского газа в Европу, поможет Албании превратиться в региональный газовый хаб, сказала директор по коммерческим и внешним связям TAP Ульрике Андрес в интервью порталу Emerging Europe.

По словам Андрес, в результате строительства ТАР ожидается рост регионального и геостратегического значения Албании.

"Проект будет способствовать коммерческой и физической интеграции страны в Европу. Кроме того, многие местные предприятия уже вовлечены в проект, и на следующих его этапах возможности будут расти", - сказала Андрес.

Директор отметила, что TAP поможет создать основу для диверсификации албанского энергетического сектора и развития его потенциала, способствуя превращению страны в региональный газовый хаб.

"Албания сможет развивать газовую сеть страны. Развитие газовой сети будет означать, что зависимость от угля для производства электроэнергии уменьшится, и в результате экологические показатели албанского сектора энергетики значительно улучшатся. Албания сможет сыграть ключевую роль в газификации Юго-Восточной Европы, что позволит другим странам региона подключиться к поставкам природного газа из Каспийского региона", - добавила Андрес.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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