Делегация Узбекистана встретилась с министром нефти Ирана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Члены делегации Узбекистана встретилась в Тегеране с министром нефти Ирана Бижаном Зангане.

Стороны предметно обсудили вопросы расширения узбекско-иранского сотрудничества в торгово-экономической сфере за счет взаимодействия в топливно-энергетической области.

В этот же день член делегации, председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов провел отдельные переговоры с руководителями министерства нефти Ирана и его структур.

Ранее, находящаяся в Иране с визитом делегация Республики Узбекистан, возглавляемая Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, провела встречу с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Мухаммадом Шариатмадари.

В ходе встречи, в которой принял участие министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев и другие члены делегации, было отмечено, что одним из приоритетных направлений узбекско-иранских отношений являются увеличение объемов и диверсификация номенклатуры двустороннего товарооборота, а также вывод инвестиционного взаимодействия на более высокую ступень.

В ходе встречи стороны предметно обсудили перспективы углубления сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, подтвердив готовность развивать отношения в рамках подписанного в апреле 2011 года соглашения о международном транспортном коридоре Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман.

Стороны также обменялись мнениями относительно повестки дня предстоящего заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Тегеране.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)