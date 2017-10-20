Министр энергетики: Азербайджан поддержит решение о продлении соглашения ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддержит решение о продлении соглашения ОПЕК+ в случае его принятия, сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Азербайджан всегда крайне серьёзно относится к выполнению взятых на себя международных обязательств. Соглашение ОПЕК+ не является исключением. Стабильность рынка нефти в интересах нашей страны. По этой причине мы и подключились к этой инициативе. Мы считаем, что в этом же направлении могут быть продолжены определенные шаги. Время показало, что соглашение в Вене себя оправдало. Это большое достижение", - сказал Шахбазов.

Он отметил, что в ноябре текущего года состоится очередное заседание ОПЕК на министерском уровне.

"Если мы получим приглашение, то конечно, согласуем с руководством страны наше участие и рассмотрим приглашение", - сказал Шахбазов журналистам.