Энергооператор Азербайджана изучит возможности применения технологии Blockchain (версия 2)

20 октября 2017 16:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерэнержи" изучит возможности применения технологии Blockchain в своей деятельности, сказал в пятницу глава ОАО Этибар Пирвердиев журналистам в кулуарах мероприятия, посвященного Дню энергетика.

"Данная технология в последнее время получила широкое распространение в мире, о ней много говорится и в Азербайджане. Несколько крупных японских энергетических компаний использует эти технологии при применении систем SCADA и EMS (Energy Management System). Они позволяют полностью автоматизировать управление энергосистемами, снизить до минимума человеческий фактор. Это вопрос будущего, и мы будем изучать эту сферу и вести определенные работы", - сказал Пирвердиев.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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