SOCAR и Statoil согласовали принципы разработки месторождения "Карабах" (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и норвежская Statoil подписали в Баку два договора по основным принципам сотрудничества, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в среду.

Как сообщается, в результате длительных обсуждений и консультаций специалисты разработали и согласовали основные принципы перспективного сотрудничества, связанные с risk-service контрактом по разработке нефтяного месторождения "Карабах", а также разведкой, разработкой и контрактом типа PSA (договор о разделе добычи) на различных перспективных структурах.

"Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и главный вице-президент Statoil Ал Кук подписали два договора об основных принципах сотрудничества. Первый охватывает вопросы разведки, разработки и основные коммерческие принципы и положения соглашения о разделе добычи на некоторых перспективных структурах в азербайджанском секторе Каспийского моря, а второй – основные коммерческие принципы и положения risk-service контракта по нефтяному месторождению "Карабах"", - говорится в сообщении.

На церемонии подписания президент SOCAR отметил, что специалистами обеих компаний были достигнуты положительные результаты.

"Подписание договора об основных принципах создаст надежную основу для реализации будущих проектов, которые придадут положительный эффект азербайджанской экономике. Необходимо принять меры, чтобы за короткое время завершить проводимые в этом направлении работы", - сказал Абдуллаев.

Нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Глубина моря на месторождении меняется в диапазоне 250-450 метров. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

Оператором разработки месторождения является SOCAR. Компания ожидает получения первой продукции с месторождения в 2021 году

(Автор: Максим Цурков)

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