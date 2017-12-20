Азербайджан, Турция и Иран намерены расширить энергосотрудничество – Чавушоглу

20 декабря 2017 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Турция и Иран намерены расширить энергетическое сотрудничество, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам прошедшей в среду в Баку пятой встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран.

Как отметил Чавушоглу, Азербайджан и Иран являются важными для Турции странами в плане энергетического сотрудничества.

«Турция импортирует из Ирана природный газ и намерена увеличить объемы закупок», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что в настоящее время, крупнейшим газовым клиентом Ирана является Турция, которая импортирует 30 миллионов кубометров в сутки у своего восточного соседа.

Между Турцией и Азербайджаном, по словам Чавушоглу, в настоящее время реализуется один из важнейших энергетических проектов - проект строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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