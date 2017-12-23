Хошбахт Юсифзаде: На ЮГК до сих пор израсходовано $25 млрд

23 декабря 2017 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На проект “Южный газовый коридор” (ЮГК) до сих пор израсходовано 25 миллиардов долларов.

Об этом в субботу сказал первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде на конференции “На пересечении Востока и Запада: Новые энергетические и коммуникационные возможности”, организованной правящей партией “Ени Азербайджан”.

По словам Юсифзаде, всего на реализацию проекта необходимо около 44-45 миллиардов долларов.

“Мы уже проделали большую работу в этом направлении. Трансанатолийский трубопровод [TANAP, составная часть ЮГК] будет готов в 2018 году, а Трансадриатический трубопровод [TAP, также входит в ЮГК] - в 2019 году. Посредством этих трубопроводов Азербайджан обеспечит Европу газом. Иногда возникают вопросы, хватит ли у нас газа, чтобы обеспечить Европу? Подтвержденные газовые запасы страны составляют 2,6 триллиона кубометров, по неподтвержденным данным запасы газа достигают шести триллионов кубометров”, - сказал Юсифзаде.

Также, по его словам, к “Южному газовому коридору” могут подключиться Иран и Россия.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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