SOCAR и Türkiye Petrolleri нацелены на расширение сотрудничества

25 декабря 2017 21:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - SOCAR и компания Türkiye Petrolleri обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя компаниями.

Согласно распространенному в понедельник сообщению госнефтекомпании Азербайджана, данный вопрос был обсужден в рамках встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева с председателем правления и генеральным директором Türkiye Petrolleri Мелих Хан Билгином.

Было отмечено, что SOCAR в последние годы диверсифицировала свою деятельность и осуществляет крупные проекты не только в Азербайджане, но и на перспективных зарубежных рынках, в том числе в Турции. Такие крупные проекты, как TANAP, нефтеперерабатывающий завод STAR, будут завершены в ближайшие месяцы и введены в эксплуатацию в следующем году. А это, в свою очередь, окажет положительное влияние на доходы Азербайджана и Турции.

В свою очередь, Билгин отметил наличие больших перспектив для расширения сотрудничества. Он отметил, что участие турецких компаний в проектах, реализуемых в Азербайджане, а азербайджанских компаний в турецких проектах играет очень важную роль для экономик обеих стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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