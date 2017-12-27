Цена на нефть марки WTI впервые за полтора года превысила $60 за баррель

27 декабря 2017 01:12 (UTC+04:00)

Цена на нефть марки WTI впервые с 25 июня 2015 года превысила 60 долларов за баррель на новостях о взрыве на ливийском нефтепроводе, ведущем к порту Эс-Сидр, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 23:32 (GMT+4) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,55 процента — до 66,38 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,41 процента, до 59,88 доллара за баррель. Ранее марка WTI достигала отметки в 60,01 доллара за баррель.

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